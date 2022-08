Zanja sin cerrar de AyD le impide sacar camioneta de su casa

Vecino afectado señala que hace algunas semanas hubo una fuga de agua, las cuadrillas de la paraestatal la repararon, pero se fueron sin tapar el enorme hueco

Por: Olivia Martínez

agosto, 05, 2022 08:05

Un vecino de la colonia Santa Elena, en el municipio de Guadalupe, tiene casi un mes sin sacar su camioneta de la cochera de su casa para ir a trabajar, porque se lo impide una peligrosa zanja en la calle, que Agua y Drenaje de Monterrey no tapó.

Don Francisco Ruiz relató que hace algunas semanas hubo una fuga de agua, las cuadrillas de la paraestatal la repararon, pero se fueron sin tapar el enorme hueco, y no regresaron.

El peligroso pozo está en el cruce de las calles Temazula y Tecalitlán.

Se ubica junto al cordón de la banqueta y sin señalización de peligro.

La cavidad mide casi metro y medio de ancho, por otro tanto de profundidad.

El punto ni siquiera fue señalizado luego de que rompieron el pavimento.

El vecino alzó la voz porque no puede trabajar: él es comerciante, necesita el vehículo para transportar mercancías, pero al no poderlo sacar de su cochera acumula días sin laborar.

El último reporte del vecino es el # 513 5016, del 26 de julio, pero él aseguró que siguen sin hacerle caso.

"No sé cuál sea el negocio de los que tapan los pozos, porque supuestamente los tapan y les pagan, pero no sé si subsisten ellos, si no tapan", comentó.

Cuando las cuadrillas acudieron, dejaron la tierra expuesta.

Como la calle tiene un declive, toda esa tierra baja al Río La Silla, que se puede taponear y causar inundaciones en la zona.