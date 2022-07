Ya se van; termina este domingo la Expo Ovni

Los ovnis y extraterrestres dejarán Nuevo León este domingo, ya que será el último día para acudir a la expo, en el Museo de San Nicolás

Por: Olivia Martínez

julio, 28, 2022 08:44

Los ovnis y los extraterrestres ya se van: nos abandonan y regresan a su galaxia.

Los objetos voladores no identificados y los seres de otro mundo que dan vida a la Expo Ovni sólo estarán hasta este domingo 31 de julio, en el Museo de San Nicolás.

Y adiós: ya no habrá más encuentros cercanos.

Si usted y su familia no han acudido, aún puede conocer esta expo que el pasado 1 de julio fue inaugurada por el experto en el tema, el investigador del fenómeno ovni y periodista de TV Azteca, Jaime Maussan, en compañía del alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo.

Acuda a conocer seres y atmósferas de inteligencias desconocidas.

Y haga un recorrido por las diferentes entregas cinematográficas dedicadas a los seres raros, como el Caso Roswell, E.T., Desclasificaciones, Abducción, Señales y Área 51.

La entrada a esta Expo Ovni con causa es gratuita: sólo se pide llevar un juguete por familia, a beneficio de los niños que carecen de recursos. El juguete debe ser nuevo, que no sea bélico y que no use baterías.

El horario de la expo es de 17:00 a 21: 30 horas, y sólo estará del jueves 28 al domingo 31 de julio.

El Musan Gran Parque San Nicolás se ubica en el cruce de las avenidas Paseo de la Juventud y Ojo de Agua, en la colonia Potrero Anáhuac.

Acuda a despedirse de los ovnis y demás seres raros... y déjelos que regresen a su galaxia.