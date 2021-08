Viva Aerobus no aviso cambio de vuelo: usuario afectado

Aunque en esta ocasión se trataba de un convenio con Tigres, los clientes sufrieron de lo que parece ser una mala organización de la aerolínea mexicana, como le ocurrió a Juan Ramos.

"Había asientos disponibles. En ningún momento se me dijo que era vuelo privado o algo así, si no, no hubiera estado disponible.

"Yo tenía un asiento VIP para ser de los primeros en subirme, entonces escuché que alguien dijo: váyanse formando los de primera y dije: a ver a lado de quién me tocará ir sentado", comentó Ramos.