Visten panistas playeras con leyenda 'Yo no me vendo'

Por: Elizabeth Cruz

mayo, 31, 2022 11:48

Los diputados panistas en el Congreso del Estado vistieron playeras albiazules con las leyendas: "Mis valores no tienen precio" y "Yo no me vendo".

Lo anterior se da en respuesta a los recientes cambios ocurridos en las bancadas del PAN y el PRI se sumaron al grupo legislativo Movimiento Ciudadano.

Mauro Guerra, Carlos de la Fuente, dirigente de la bancada; Adriana Coronado, Nancy Olguín, Jesús Gómez, Félix Rocha, Itzel Castillo, Daniel González y Amparo Olivares fueron quienes portaron esta playera, que además presume el orgullo "de ser panista".

Fue la semana anterior que el expanista y allegado a Jesús Nava, Roberto Farías, renunció al partido político para cambiar a Movimiento Ciudadano.

De la misma forma ocurrió con el priista Héctor García quien dejó la CNOP para abandonar al tricolor y unirse a la bancada naranja.

El momento de la protesta, fue durante el evento de las 10:00 de la mañana sobre la firma del Parlamento Abierto con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

