Video: Mujer denuncia acoso y amenazas de muerte de exalumno

Valeria Macías relató el calvario que vive no solo con su acosador, un hombre mayor que ella, sino que también con las autoridades que no actúan

Por: Patricia Hernández Agüero

noviembre, 03, 2021 12:00

Valeria Macías es una víctima más de acoso sexual y desesperada por la falta de acción de las autoridades, eligió las redes sociales para dejar registro del calvario que vive.

Durante cinco años Valeria, directora de una universidad en la ciudad de Monterrey, ha sido víctima de acoso por parte de un hombre al que identifica como David Castillo, mismo que fue alumno de ella (cabe resaltar que era 10 años mayor que el resto de los alumnos).

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Valeria relata los momentos que ha tenido que sufrir por el acoso de este hombre.

Al comienzo recibía correos, inbox de Facebook y DM de Instagram con mensajes de políticos, noticias sobre feminicidios, Valeria solamente lo bloqueo.

Sin embargo, el hombre cada vez creaba cuentas distintas, así lo hizo a lo largo de 4 años.

Pero, el 13 de junio del presente año el hostigamiento aumentó y Valeria comenzó a recibir llamadas de David confesando sus sentimientos hacia ella.

" (Soy) Una persona que te quiere y admira mucho, solo quería saber que estuvieras bien", le dijo en la primera llamada.

Valeria dejó de contestar las llamadas y lo bloqueó de Whatsapp, pero el cambiaba de chips, se tiene registro de al menos 18 números de teléfono de los que el acosador le marcaba a Valeria.

Lamentablemente las amenazas de muerte llegaron, Valeria ya no solo tenía que lidiar con llamadas y mensajes sino que su acosador ahora la seguía hasta su trabajo y la casa de sus papás. Valeria alertó a su círculo cercano sobre este individuo y le han brindado apoyo y un poco de seguridad al no dejarla sola cuando sale de trabajar.

PONE DENUNCIA EN FISCALÍA

Finalmente, Valeria interpuso una denuncia en la Fiscalía de Nuevo León por hostigamiento y amenaza de muerte.

Detalló que la Policía tiene audios, mensajes, fotografías, videos y evidencias de las amenazas de muerte, sin embargo, parece no ser suficiente para las autoridades.

"Te vamos a apoyar Vale, pero es difícil que hagamos algo porque todavía no hay una agresión física", le dijo un agente de la Fiscalía a Valeria.

"Me impacta mucho que la policía tengo toda esta información y no haga nada al respecto", dijo una Valeria desesperada por no encontrar una solución.

Valeria concluyó con el siguiente mensaje su video: "Si llega a pasar a mayores quiero decir que yo si hablé, conté todo y hay una persona que no está bien de sus facultades mentales, amenazando y está suelto y me está buscando, estoy muy desesperada".

El vídeo tiene más de 200,000 mil reproducciones. Entre los comentarios se encuentra el de la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez en donde le expresa todo su apoyo.