Video: Hombre roba el bolso de una mujer de una cochera

Una mujer denunció ser víctima de los amantes de lo ajeno en su domicilio en Cadereyta

Por: Patricia Agüero

junio, 13, 2022 13:00

Comentarios

Una mujer denunció ser víctima de los amantes de lo ajeno que el pasado fin de semana se apoderaron de su bolso que había dejado dentro de una mesa en la cochera de su domicilio en Cadereyta.

Los hechos se registraron el pasado sábado 11 de junio alrededor de las 22:45 horas de la noche.

La cámara de seguridad del domicilio muestra a un hombre que se acerca al portón de la cochera y estira uno de sus brazos entre los barrotes para agarrar la bolsa y llevársela.

La afectada publicó los videos en su cuenta de Facebook y pidió a quien se llevó su bolso que se lo regrese o los denunciará a las autoridades.

"A esas personas que sacaron mi bolsa de mi cochera solamente les digo, que así como se la llevaron, la regresen, los setenta pesos no me interesan, pero los documentos y las fotos que traía en la bolsa los necesito, y así como tuvieron el valor de meter la mano y llevársela necesito que la regresen, si no lo hacen los denunciaré a la policía, los tengo grabados, sé quienes son, y sé donde viven".

De acuerdo con algunos usuarios que comentaron su publicación, las personas captadas en video se dedican a recoger botes y botellas de plástico en la zona.