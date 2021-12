Vida Saludable: Depresión, así puedes afrontarla

La depresión es una enfermedad común pero grave, y la mayor parte de quienes la padecen necesitan tratamiento para mejorar.

Por: Aracely Castañon

diciembre, 21, 2021 14:14

Ocasionalmente, todos nos sentimos melancólicos o tristes, pero estos sentimientos, por lo general, son pasajeros y se superan en poco tiempo. En cambio, cuando una persona tiene un trastorno depresivo, este interfiere con la vida diaria y afecta al desempeño normal de sus actividades cotidianas.

La depresión es una enfermedad común pero grave, y la mayor parte de quienes la padecen necesitan tratamiento para mejorar. En el peor de los casos, la depresión puede prolongarse durante años e, incluso, afectar de forma irreversible a la persona que la padece.

Por tanto, la depresión se caracteriza por un estado de ánimo bajo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Puede causar ansiedad, insomnio, pérdida de apetito y falta de interés o placer por realizar diferentes actividades, así como afectar a las actividades laborales, escolares y familiares.

Para afrontar una depresión es necesario cuidar la mente, pero también el cuerpo. Algunas de las siguientes recomendaciones pueden ser útiles a la hora de superar esta enfermedad:

1. Habla y desahógate.

Elige a un amigo/a o familiar de confianza como confidente, y cuéntale cómo te sientes. Pero también es importante que busques a un profesional para que intente ayudarte.

2. Muévete.

Haz deporte, da un paseo o practica otro tipo de actividades de ocio como ir al cine o participar en eventos sociales.

3. Come y duerme bien.

Aunque no sientas apetito, no descuides lo que comes. Una dieta variada y equilibrada, rica en frutas y verduras, te hará sentirte más fuerte.

4. No abuses del alcohol u otras drogas.

5. Cumple el tratamiento médico.

Acude a todas las citas que tengas con tu doctor, bien sea el psicólogo, el médico de cabecera o un especialista.