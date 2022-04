Víctor Fuentes lleva al Senado caso de pedrera Matrimar

Por: Andrea Rodríguez

abril, 27, 2022 06:52

Nuevo León.- Ante los daños ambientales que provoca la pedrera Matrimar en la sierra de Picachos, el senador Víctor Fuentes presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Nuevo León a reubicar esta empresa que opera en zona natural protegida y asimismo presentar un informe sobre el daño que genera al medio ambiente.

Esto luego de que INFO7 diera a conocer los daños que provoca esta pedrera y la afectación que realiza a las fuentes de abastecimiento, así como la invasión de 400 hectáreas pertenecientes a la comunidad Benavides Grande y Benavides Olivares.

"La pedrera Matrimar nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, toda vez que se ha denunciado el despojo de tierras ejidales en la sierra de Picachos y el grave daño que genera al medio ambiente en un área natural protegida. Urge que sea reubicada.

"La Sierra de Picachos es sinónimo de vida, todavía estamos a tiempo de rescatarla de las manos de Matrimar, que según datos periodísticos trabaja dentro de las 175,305 hectáreas protegidas. En ese sentido, necesitamos que el gobierno presente un informe sobre las implicaciones que Matrimar genera al medio ambiente y los recursos naturales del Área Natural Protegida Sierra de Picachos", mencionó el legislador federal.

De igual manera, el senador hizo un llamado a tomar cartas en el asunto ante la denuncia que ejidatarios presentaron en 2019 contra la "invasión" ante el Tribunal Agrario federal número 20 y ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en donde demandan que los dueños de la empresa les restituya el predio y lo remedien ambientalmente.

"La denuncia de los ejidatarios lleva ya casi tres años de haber sido presentada. Ellos lo que quieren es recuperar lo que les pertenece y es por eso que hacemos el llamado respetuoso al gobierno de Nuevo León para que tome cartas en el asunto y reubique las instalaciones de la empresa Matrimar", agregó Víctor Fuentes.

´Chocan´ opiniones de comuneros sobre pedrera

Si bien se ha dado a conocer que la empresa Matrimar impacta de manera importante la sierra de Picachos y las fuentes naturales que esta brinda, los principales afectados, que son los comuneros de Benavides Grande y Benavides Olivares, "chocan" con sus opiniones respecto a esa pedrera.

El pasado 19 de abril, según registros y planos oficiales mostrados por el comunero Aristeo Benavides, de las 700 hectáreas que ocupa la pedrera en la Sierra de Picachos, 400 pertenecen al ejido de Benavides Grande y Benavides Olivares, pero estas no fueron cedidas, ni vendidas por el consejo ejidal.

Sin embargo, el abogado de las mencionadas comunidades, Francisco Lucio López, señaló que desconocen a Aristeo y asegura que las hectáreas con las que cuenta Matrimar sí son de la empresa.

Asimismo, indica que las denuncias realizadas son solamente por Aristeo y no por parte de la mesa directiva de la comunidad.

"Aristeo no es ni vocero, ni forma parte de ninguna de las autoridades de la comunidad Benavides, si bien es cierto que la empresa Matrimar se encuentra en terrenos comunales, también es cierto que el predio que ocupa de aproximadamente unas 580 o 585 hectáreas son propiedad de ellos y han sido reconocidos como tal por la asamblea general de comuneros.

"No es la mesa directiva en contra de la comunidad, sino Aristeo en contra de la empresa Matrimar.

"No se han extendido, ellos tienen la tierra que siempre han tenido y no se ha afectado a ningún comunero en particular.

"Más o menos como unos 15 años se demandó a la empresa por parte de la mesa directiva y en aquel entonces se llegó a un acuerdo con la empresa y se le reconoció porque tenía las escrituras que había comprado ese terreno a un comunero viejo, de los iniciadores, esa tierra siempre la han tenido ellos, nunca han crecido", aseguró López.

Sin embargo, Aristeo Benavides señala que a los comuneros siempre se les ha engañado e indica que todo apunta a un conflicto de intereses por parte de mesa directa de las comunidades, pues agregó que Zania Mayela Osuna, nieta del dueño de Matrimar, forma parte del comisionado.