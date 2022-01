Verificación de vehículos será a través de 'túneles'

Nuevo León alista la verificación vehicular y se realizará mediante ´´túneles´´ o sensores diseñados para dicha tarea, aunque será gratuita y voluntaria

Por: Rosalinda Tovar

enero, 18, 2022 06:29

A través de túneles que detecten si los automóviles cumplen las normas ambientales, es como el gobierno de Nuevo León comenzará la verificación vehicular.

Esta acción será voluntaria y gratuita, además a diferencia de otras ciudades, no será en talleres mecánicos o verificentros, sino en corredores que serán colocados a la vista de todos, en avenidas no congestionadas.

Al respecto, el gobernador Samuel García, puntualizó que para ello ya mandó pedir los primeros tres túneles los cuales tienen la tecnología para leer placas y luego checar si el auto cumple con los estándares considerados normales en cuanto a emisiones contaminantes.

Para que la gente quiera usarlos, el mandatario informó que se buscará crear incentivos -como hacer descuentos en el refrendo- a quienes acudan a la verificación en dichos túneles.

"Con la tecnología que tenemos hoy en día van a empezar a llegar túneles verificentros, pero no es un taller, sino que por un túnel, se escoge una calle no tan congestionada, pasa el carro, te lee la placa y en minutos sale si cumples o no con la norma de verificación", explicó García.

Nuevo León incluyó en su Presupuesto de Egresos del 2022, una verificación vehicular gratuita y voluntaria la cual empezará a aplicarse a partir de este año.

El anuncio de los túneles se hizo en la presentación de un inventario de emisiones contaminantes de la zona metropolitana donde García Sepúlveda dijo que dichos túneles serán pagados con dinero proveniente del impuesto verde que le aplicarán a empresas contaminantes como las pedreras.

"Con el dinero que saquemos de los impuestos verdes, ya se mandaron pedir tres túneles, ya no van a ser verificentros donde talleres robaban y te ponían stickers", remarcó.

Además, indicó que para estimular la verificación, darán estímulos como descuentos en impuestos vehiculares.

"Para el ciudadano voluntario y gratuito, y estamos viendo qué mecanismo pongo para que haya un incentivo de ir, se me ocurre, por ejemplo, un descuento en el refrendo, para que diga el ciudadano, ´bueno me voy a ahorrar 800 pesos´, pues sí voy", afirmó.

Sin embargo, no especificó cuántos túneles serán en total, pero dijo que los primeros tres ya están en camino.

De igual forma, el mandatario subrayó que en el caso de los vehículos de gobierno, la medida será obligatoria.

"En el gobierno todos y están todos los alcaldes ya sumados, todos los carros de gobierno obligatorio ir a la verificación", concretó García.

Con información de elhorizonte.mx