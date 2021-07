Venden por Facebook placas falsas de corporaciones policiacas

"Placas de policía de Monterrey pines, estrella de Fuerza Civil y estrella y pisa cuello de tránsito de Apodaca", puede leerse en la publicación.

Se desconoce la procedencia de estas placas e insignias o si estas fueron fabricadas por el vendedor.

De acuerdo con el abogado Jesús Valdés, quien adquiera una de estas insignias se arriesga a recibir una sanción de hasta 15 años de prisión, además de una multa de hasta 32,000 pesos aproximadamente.

En cambio, para la persona que las vende o las fabrica, se puede hacer acreedor a una pena de hasta 12 años de prisión y una multa que ronda los $40,000 pesos.

Fasci apuntó que hasta el momento no se ha detenido a nadie por ese motivo pues, según él, la fabricación y comercialización no es delito, y agregó que aunque no está de acuerdo, así lo marca la ley.