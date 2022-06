Velan cuerpo de Yarethsi en Escobedo

Tras fallecer de una broncoaspiración, su madre acusó de negligencias al hospital en donde fue atendida la menor de edad.

Por: Fernando González

junio, 23, 2022 16:56

Familiares y amigos velaron el día de hoy, jueves 23 de junio el cuerpo de la Yarethsi, la niña de siete años que murió por una broncoaspiración; la madre acusa negligencias en el hospital que fue atendida la menor un día antes de su muerte.

Los servicios funerales se realizaron en las "Capillas del Pueblo" en la colonia Cabecera Municipal en el municipio de Escobedo, el cuerpo fue entregado a las 12:00 horas.

La familia comentó que las capillas y los servicios funerarios fueron proporcionados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias en dicha municipalidad.

Laura Lizeth, madre de la menor, denunció irregularidades de la clínica ÚNEME, donde expresó que no le permitieron pasar a la consulta junto con su hija, y también expresó que el trato no fue bueno y comentó que el diagnóstico que le dieron fue de infección estomacal cuando no correspondían los síntomas.

En la misma capilla se estaba velando el cuerpo de un niño de 9 años quien falleció en circunstancias similares, una noche antes de su muerte el menor fue llevado por su madre a la misma clínica y diagnosticado con los mismos síntomas.

Cabe aclarar que lo único que comparten ambos casos es que se suscitaron en la colonia Alianza Real.