Vecinos rechazan 'privatización' de parques en San Pedro

Ciudadanos censuran plan de la administración municipal que busca concesionar las icónicas calzadas y plazas públicas para explotación comercial

Por: Andrea Rodríguez

diciembre, 09, 2021 07:16

La administración municipal de San Pedro, que encabeza Miguel Treviño, desató el enojo de los sampetrinos al buscar la privatización de los parques públicos.

Más de 1,700 personas firmaron para rechazar la pretensión del gobierno municipal de privatizar los parques, pues afirman que esto derivará en una explotación comercial que será negocio en un espacio público. Según el municipio, el Reglamento Orgánico del Sistema de Parques busca crear un organismo municipal para la gestión de los parques emblemáticos. El citado organismo serviría como la autoridad que vigile el cumplimiento de los reglamentos y garantice la viabilidad financiera, ecológica y social de los principales espacios públicos del municipio. Ante esto, los ciudadanos están inconformes, pues señalan que la primera propuesta entregaría los parques públicos a un ente descentralizado para su mantenimiento, pero los habitantes consideran que la intención del alcalde es la comercialización de los parques, ya que se les otorga atribuciones de explotación y comercialización, y temen que afecte la armonía de las colonias.

"El alcalde está proponiendo comercialización en mis parques, situación que no vamos a permitir. Aquí tenemos toda la documentación de todos los vecinos que firmaron en contra de que ese reglamento se ponga en marcha", indicó la presidenta de la colonia Valle de San Ángel, Patricia Pérez. La otra consulta, que también provoca enojo de los sampetrinos, es la del nuevo Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo, pues los vecinos aseguran que abre la puerta a la venta de densidades en las zonas de la Calzada San Pedro, la Calzada del Valle y el Centrito. Además de esto, los vecinos han mostrado en múltiples ocasiones su descontento con acciones del alcalde, como lo ha sido con el proyecto de ciclovía sobre la avenida Alfonso Reyes, dentro del plan urbanístico Vía Libre.

"Las modificaciones no van a solucionar el problema, hay mucha gente que está con discapacidad que vive ahí y eso no es posible, no hay posibilidad de que sea en la avenida Alfonso Reyes, nosotros sugerimos que se haga en el río.

"Miguel está haciendo algo positivo, está uniendo a la ciudadanía en su contra en el decir qué es lo que realmente queremos para San Pedro", señaló la vecina María Teresa Moreno.

Con información de www.elhorizonte.mx