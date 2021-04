Vecinos no pueden ni comer ante malos olores por aguas negras

Desde hace 15 días vecinos de la colonia Industrias del Vidrio, en Monterrey, viven entre aguas negras y malos olores por una fuga de drenaje sanitario

| 15/04/2021 | ionicons-v5-c 14:35 | - Estrella Gracia |

Nuevo León.- La fuga primero se registró sobre la calle Juan F. Brittingham y acudió una cuadrilla de Agua y Drenaje de Monterrey, pero lejos de reparar la problemática se acrecentó pues ahora sus patios lucen igual, ya que las aguas negras están brotando del suelo.

La señora Beatriz Morales señaló que temen que la infraestructura de sus viviendas se dañe con tanta humedad.

"Lo que más me preocupa es que está entrando a mi casa el drenaje, me está echando a perder los cimientos de mi casa y yo quisiera saber si Agua y Drenaje nos va a responder por esta situación porque la verdad ya no aguantamos la peste, antes era afuera y ahora es adentro de mi casa, o sea cómo son tan irresponsables de tenernos así", dijo.

Y pese a que se han comunicado a la paraestatal para reportar la situación no han sido escuchados.

"No responden, está uno con las llamadas pidiéndoles verdad, pero pues nada más contestan y nos dan un número de reporte y nos van a mandar que un camión y que nos van a mandar cuadrillas, pero nunca llegan y no ya es el límite, el olor es inaguantable", manifestó Judith Fonseca.

te puede interesar Cierran asilo en San Nicolás del que adultos mayores exigían salir

Los vecinos señalaron que el olor es insoportable, incluso ha provocado que no puedan ni comer.

Es por ello que hicieron un llamado a Agua y Drenaje de Monterrey para que solucionen el problema.