Vecino de Guadalupe peregrinan por agua a otras zonas

Foto: David Cázares

Durante todo el fin de semana, vecinos de Riberas del Río en Guadalupe no tuvieron el servicio de agua y tuvieron que buscarla en otras colonias del municipio.

Por: David Cázares

mayo, 29, 2022 18:27

Nuevo León.- Sin una gota de agua es como pasaron el fin de semana los habitantes de la colonia Riberas del Rio, en Guadalupe, por lo que tuvieron que peregrinar a otras zonas para abastecerse del líquido.

Y es que, sin previo aviso, desde el viernes por la tarde dejó de salir agua de las tuberías, y dos días después aún había casas sin el servicio.

La travesía para conseguir agua fue común entre los vecinos, quienes con el pasar de los días vieron como se agotaban sus reservas.

La demanda fue tal que incluso era difícil encontrar garrafones llenos en las tiendas cercanas. En tanto, las purificadoras simplemente no funcionaban porque no llegaba nada de líquido. Los carteles de "No hay agua" era comunes en los expendios.

De acuerdo con los afectos es frecuente que se les retire el suministro aún y cuando no es día del corte correspondiente ni la hora de la reducción en la presión.

