Ve delegada federal politización de la crisis del agua

La delegada del Bienestar en Nuevo León, Judith Díaz, señaló una politización con la crisis del agua en beneficio de la imagen de algunos personajes.

Por: David Cázares

junio, 21, 2022 15:38

La delegada del Bienestar en Nuevo León, Judith Díaz, consideró que la crisis del agua que vive la entidad está politizada por algunos personajes.

Sin mencionar nombres, dijo que en Monterrey se han registrado casos, y que el aprovechamiento personal de la contingencia no sólo incluye la promoción a través de tinacos y pipas.

"No es necesario que le pongas tu nombre, si vas a ir a servir ve a servir y no le pongas una etiqueta de nada, no es necesario que sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha.

"No podemos estar politizando el uso del agua, no estoy de acuerdo que alguien quiera sacar provecho en el uso del agua porque me parece, además de muy lamentable, me parece bastante mezquino", dijo Díaz.

Y es que, agregó, los trabajos para tratar de afrontar la crisis no son únicamente de una persona o dependencia.

"Esa pipa de alguien en algún lado se llenó, y la verdad yo no quiero entrar en controversia porque quiero insistir que el Gobierno Federal está trabajando de la mano con el gobierno del estado", puntualizó.

Por otro lado, la delegada consideró que la crisis ya debería estar resuelta en algún sentido, pues la ciudadanía comienza a cansarse.

"Yo sí creo que esto es un asunto que ya tendría que irse solucionando de parte del gobierno del Estado. Me preocupan mucho algunas colonias donde la gente se siente rebasada con este tema"

