Vandalizan secundaria en la Col. Villas Las Fuentes; los dejan a oscuras

Miles de pesos en daños estructurales fue lo que dejaron varios vándalos dentro de una escuela secundaria en la zona sur de Monterrey

Nuevo León.- El plantel educativo número 30 José María Parás, ubicado en la colonia Villa Las Fuentes fue visitado por estos ladrones quienes se llevaron desde el interruptor principal hasta las pastillas térmicas.

Enrique Rodríguez, presidente de la sociedad de padres de familia, aseguró que fueron avisados por los mismos vecinos.

"Gracias al aviso de los vecinos nos enteramos que la secundaria fue hurtada lamentablemente nos quitaron todo lo que son los sistemas principales y todas las pastillas térmicas, así como algunos destrozos y hasta las maquinas de coser que se tenia en el taller técnico", señaló el padre de familia.

En un recorrido por el interior se vio como estas personas se introdujeron por la parte posterior de la escuela para dirigirse a varios salones y llevarse todo lo que encontraron de valor además de que los daños fueron cuantiosos.

"Este robo asciende a los 18 mil pesos y ahorita pues la escuela no tiene para estos gastos lamentablemente no solo son los costos si no también la mano de obra por eso queremos que nos eche la mano alguna dependencia o la Secretaria de Salud para tener otra vez en funcionamiento esta escuela", agrego.

La sociedad de padres de familia de este plantel escolar solicitó apoyo a la Secretaría de Educación ya que debido al atraco el plantel se quedó sin energía eléctrica.