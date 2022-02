Van sin cita y no les aplican vacuna en Puente Colombia

Menores acuden a punto de Vacunación Transfronteriza a aplicarse la dosis contra el Covid pero no son atendidos al no contar con cita

Por: Elizabeth Cruz

febrero, 23, 2022 11:25

Padres de familia y tutores llevaron a sus hijos sin cita a la Vacunación Transfronteriza en el Puente Colombia.

Reportes que llegaron a esta redacción, informaron que los niños menores de 12 años no han sido protegidos con la dosis Pfizer por la falta de una cita.

Una mujer de San Pedro que envió a los hijos con sus empleados a esta jornada, dijo que a los correos electrónicos no les llegó una notificación de cuándo sería su cita y por eso acudieron en la fecha que les indicaba su carnet: 23 de febrero.

"Fueron en coche y ahora que llegaron les dicen que no hay vacunas y que no pueden vacunarlos que porque les falta el comprobante de su cita pero no nos ha llegado nada al correo", dijo la mujer sampetrina que pidió su anonimato.

Otra familia de Escobedo que llevó a tres niños de 12, 10 y 7 años explicó que cuando los menores recibieron la primera dosis, les dijeron que en la fecha señalada en el carnet era para la aplicación de la segunda dosis.

"Nos dijeron que con este papel podíamos traer a los niños a vacunarse y ahora nos dicen que debemos de esperar a que llegue un correo con la cita", indicó.

El pasado 4 de febrero la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó que para la aplicación de la segunda dosis Pfizer para los niños menores de 12 años, se debe contar con una cita, documento que llega a través de correo electrónico.