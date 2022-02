Van en busca de ropa para levantar al Niño Dios

Familias regiomontanas aún conservan las tradición de poner el nacimiento, acostar al Niño Dios y levantarlo el Día de la Candelaria

Por: Redacción INFO7

febrero, 01, 2022 14:41

Aunque con el tiempo ha ido menguando, muchas familias regiomontanas aún conservan las tradición de poner el nacimiento, acostar al Niño Dios y levantarlo mañana 2 de febrero, Día de la Candelaria.

Y en esta fiesta también hay modas y vea usted los trajes o ropones que la gente está comprando para su niño.

Acudimos al Mercado Juárez y ahí encontramos desde los tradicionales ropones bordados y santos milagrosos hasta trajes de "niño Dios doctor" o el "niño Dios cirujano" como ofrenda por la salud mundial a propósito de la pandemia.

"De hecho se están llevando el del cirujano y el del doctor por la pandemia que es para que nos cuide por la salud, para los que están trabajando en el hospital y para los que siempre adoran mucho los que trabajan en el IMSS, de hecho se están llevando más el cirujano porque es una tradición, los más principales son esos dos, el doctor y el cirujano", dijo Nora Hilda, comerciante.

Los precios de los ropones varían y van desde los 65 pesos los más sencillos hasta los 990 pesos, pues hay muchos como este que son de alta costura y bordados a mano.

"El más económico dependiendo del número puede costar 65 y dependiendo el número va aumentando el precio, el más caro son los de alta costura que se hacen con telas de bodas y dependiendo del número, por ejemplo el 9 y 10 cuestan 990 y el 3 cuesta 390 y en los bordados también varía el precio hasta 390", señaló Osiris Gallegos.

Muchas familias no dejan morir esta tradición al grado que cuentan con más de un Niño Dios invirtiendo en estas compras hasta 350 pesos, argumentando que es primordial hacer el cambio de ropón año con año sin importar el precio.

"Ahorita me dijeron que a lo que costara, más o menos cuestan entre 150, varían, ahorita ya compré tres, otra persona se encarga del suyo y ahorita me están encargando el de San Judas, pero me dicen que cuesta 300 y ahorita voy a buscar más adelante a ver si lo puedo comprar", mencionó Dulce Castillo.