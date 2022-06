Van contra políticos y empresarios con tomas clandestinas

Gobierno de Nuevo León emprenderá acciones contra propietarios de ranchos que tienen tomas clandestinas de agua, entre los que destacan artistas y políticos

Por: Elizabeth Cruz

junio, 14, 2022 11:28

Sin decir nombres para no estropear la investigación, el gobernador Samuel García confirmó que hay celebridades políticas y empresariales con tomas de agua clandestinas que datan de más de 30 años.

En la rueda de prensa Nuevo León Informa, el mandatario reafirmó lo publicado por INFO7 en septiembre del año pasado en el cual personalidades como políticos y empresarios tienen concesiones de agua desde hace más de 30 años y algunas de ellas ya vencidas.

"De los nombres; llegué a un acuerdo con el Fiscal de no darlos a conocer hasta él tener las carpetas porque es muy importante que no se nos vaya a amparar cualquiera de estos dueños porque cualquier amparo me cierra la puerta para poder sacarles el agua que se quedaron adentro", aclaró.

Detalló que hay tres municipios en los cuales abundan estos ranchos clandestinos como lo es en General Terán, Santiago y Hualahuises.

"Todos los días hay sorpresas. En Terán hay '¡hijuesú!', exgobernadores, exalcades, diputados... sacando el agua de Nuevo León".

"En Linares, muchos ranchos de conocidos. En Hualahuises: exfuncionarios, grandes propietarios de aquí de San Pedro de esos que tienen muchos inmuebles en toda la ciudad y con sus ranchonones y no pasa nada; si es su dinero y quieren comprar ranchos muy su problema, pero no nos pueden robar el agua", dijo.

Al mismo tiempo advirtió que estos operativos serán permanentes y se multará a quienes se descubra que toman agua de forma ilegal.