Vacuna en Nuevo León: Consulta aquí los municipios y ubicaciones

Un total de 31,200 vacunas del laboratorio Pfizer llegaron el pasado martes a Nuevo León, las cuales comenzaron a aplicarse este jueves en los municipios de García, Abasolo, Hidalgo, Mina, Ciénega de Flores, mientras que en El Carmen será el domingo

| 25/02/2021 | ionicons-v5-c 10:08 | Brenda Reza |

Nuevo León.- De las 31,200 dosis para la entidad 6,825 servirán para la segunda dosis del personal médico, otras 7,050 para inocular por primera vez a otra parte de este sector.

En tanto que 17,325 vacunas serán dirigidas a los adultos mayores de las zonas rurales, en las que se contempló al municipio de García.



García



El municipio de García se convirtió en el primero del área metropolitana de Monterrey en aplicar la vacuna contra el Covid-19 al iniciar el suministro esta mañana en el Centro Cultural Las Lomas, el Gimnasio Blue Demon y el Auditorio Municipal.



El municipio tiene a disposición estos teléfonos para cualquier duda: 818130-8300 extensión 41713 y 41730.



Abasolo



La jornada de vacunación para los adultos mayores de este municipio arrancó este jueves 25 de febrero en el Salón Polivalente a partir de las 08:00 horas, de acuerdo al apellido de la persona.



Mina



En el municipio de Mina también dio comienzo durante este jueves desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas, en el Centro Social Mina.



A los adultos mayores interesados se les solicita como requisito contar con folio.



El Carmen



Por su parte, en El Carmen dará inicio el próximo domingo 28 de febrero, en el Centro Social El Carmen y el Polideportivo de la colonia Alianza Real, en horarios de acuerdo al apellido de las personas.



Hidalgo



En Hidalgo la inmunización comenzará el viernes y sábado de las 08:00 a las 16:00 horas, en donde se pide llevar el folio de registro y copia del CURP.



Horario por letra de apellido:



Viernes

Letra A-B 8:00 am - 9:30 am

Letra C 9:30 am - 11:30 am

Letra D-E-F 11:30 am - 1:30 pm

Letra G 1:30 pm - 3:30 pm

Letra H-I-J-K 3:30 pm - 4:30 pm

Sábado

Letra L-M 8:00 am - 9:30 am

Letra N-Ñ-O-P 9:30 am - 11:30 am

Letra Q-R 11:30 am - 1:30 pm

Letra S-T 1:30 pm - 3:30 pm

Letra U-V-W-X-Y-Z 3:30 pm - 4:30 pm

Ciénega de Flores



La aplicación de la vacuna será el viernes 26 de febrero y sábado 27, en el Gimnasio Municipal, tras haber solicitado la respectiva cita que se entrega desde el miércoles y este jueves presentando CURP y folio.



El horario será de 09:00 am a 07:00 pm, por letra de apellido:



Viernes



Letra A - N

Sábado



Letra Ñ - Z