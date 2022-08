Va NL por rescate de sierras incendiadas; busca generar agua

Anuncia gobierno estatal programa con una inversión de $200 millones en las sierras de Santiago y Arteaga

Por: Rosalinda Tovar

agosto, 09, 2022 07:17

Comentarios

El gobierno de Nuevo León informó que va por el rescate de 30,000 hectáreas de sierra, para que vuelvan a captar agua que necesita la zona metropolitana.

Y aunque pareciera que son dos temas que no tienen relación, están muy ligados, pues en las sierras de Nuevo León están gran parte de las cuencas hidrológicas que generan el agua con la que se recargan los mantos freáticos y los ríos que alimentan a las presas, y al quedar el suelo sin vegetación el agua ya no se filtra, sino que escurre y se evapora.

Por tal motivo, la Secretaría de Medio Ambiente ya instrumenta un programa de recuperación de dichas cuencas o cañadas que fueron afectadas por voraces incendios registrados en las sierras del estado en el 2021 y 2022, y que suman 21,000 hectáreas. El primer paso se dará en el municipio de Santiago.

En entrevista, el titular de esa Secretaría, Alfonso Martínez Muñoz, dijo que el plan consiste en reforestar las cuencas de 30,000 hectáreas de bosque y en formar grupos de trabajo para prevenir y atacar incendios.

En tal plan, señaló el funcionario, se invertirá $200 millones de pesos que aportará Agua y Drenaje de Monterrey.

"Las cuencas hidrológicas, cuando no tienen vegetación, dejan de tener esa función, porque el agua no se filtra al suelo, a los mantos freáticos.

"Recordemos que los ríos, por ejemplo, el río Ramos, nace en la sierra donde es Matacanes y esa agua es la que forma el río Ramos; cuando no hay vegetación, el agua no se filtra y entonces esos veneros o esos ojos de agua desaparecen y, por lo tanto, ya no llega el agua a las presas", explicó el funcionario.

Ayer, Martínez Muñoz, junto con el gobernador Samuel García, presentaron en palacio de gobierno la "Evaluación de Actividades de Restauración de los Incendios Forestales en la Sierra de Santiago", que sólo comprende ese municipio.

Tan sólo ahí, se invertirán $72 millones 030,576 pesos, pues es el área más afectada por los incendios registrados en el 2021 y 2022. En dicho sierra se trabajará en recuperar, en un plazo de cinco años, 692 hectáreas.

"Lo queremos es establecer una coordinación entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, empresas, la Comisión Nacional Forestal, el gobierno de Santiago.

"La idea es que tengamos un protocolo de ataque a los incendios forestales y los recursos suficientes para actuar en tiempo y en forma para restaurar las áreas degradadas por los incendios forestales", dijo ayer Martínez Muñoz.

Según en recuento periodístico de hectáreas afectadas hecho sobre la base de cifras dadas en su momento por las autoridades correspondientes, las hectáreas dañadas entre los incendios del año pasado y este asciende a 15,715, pero ayer el estado dijo que en realidad, son más de 21,000 hectáreas.

Con información de elhorizonte.mx