¿Un hombre perdido? No, es actor de El Juego del Calamar

A través de Facebook se ha viralizado la imagen de un supuesto hombre que se encuentra perdido, pero se trata de una broma relacionada a El Juego del calamar

Por: Luz Camacho

septiembre, 29, 2021 23:00

¿Este señor se encuentra perdido? A través de redes sociales se ha hecho viral que un hombre de la tercera edad se encuentra desorientado por lo que se solicita la ayuda para encontrar a su familiares.

Aunque muchos son los que han visto la serie surcoreana El Juego del Calamar, la cual se ha convertido en todo un suceso y ha dado de qué hablar en las redes sociales, saben que este supuesto reporte es una broma, pero otras personas que no la han visto reaccionaron con tristeza o enojo con las personas que se han estado riendo de la publicación.

La publicación no solo ha sido compartido en grupos de Nuevo León, sino también en otros estados de la República, como Quintana Roo y Veracruz, y solo cambian la ubicación donde supuestamente encontraron al hombre.

¿Quién es Oh Young Soo?

El actor Oh Young Soo recientemente interpretó al jugador 001, llamado II-nam, en la serie de Netflix "El Juego del calamar" (Squid game en inglés) que está rompiendo Internet desde hace unos días.

El surcoreano tiene 76 años y a participado en otras series (doramas) como Chocolate (2019-2020), the Temple (2012) y The Return of Iljimae (2009), entre otras.

Además en tres películas: Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003), A Little Monk (2002) y Soul Guardians (1998).

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado