Tras TikTok, regalan camioneta a vendedor de Montemorelos

Tras ver las pésimas condiciones en que se contaba la camioneta de un vendedor de Montemorelos, usuarios de TikTok se organizan y le regalan una nueva

Por: Luz Camacho

julio, 27, 2022 17:41

El video de Tik Tok de un hombre de la tercera edad que vende nueces en una camioneta destartalada en el centro de Montemorelos, Nuevo León, provocó que cientos de personas recaudaran dinero para poder comprarle un vehículo.

A través de la popular plataforma de videos cortos, Tony Bocanegra (@tonyboca3), ciudadano de California, EUA, había compartido el clip que muestra que la camioneta que usaba Sergio de la Fuente, habitante de Rayones, la cual se caía a pedazos, pero que aún así le permitía trasladarse a Montemorelos a vender sus productos.

Ante esto, el ciudadano estadounidense, a petición de los internautas, organizó una donación para cómprale un nuevo vehículo al regiomontano.

Por medio de la página Go Fund, 244 donaron en total 4613 dólares (alrededor de 90 mil pesos) para hacer "toda la diferencia en la vida de este hombre".

Vendedor de Montemorelos recibe camioneta donada

Tony Bocanegra compartió el momento en que le entrega al Sergio de la Fuente, vendedor de Rayones que se coloca en la plaza de Montemorelos su nueva camioneta, gracias a las donaciones que recibió por parte de internautas.

"Es que me ha dicho mucha gente, pero yo no sé nada de eso, que del video, 'ten 90 bolas', pero yo no sé nada, yo solo quiero andar en mi troquita", expresó Sergio de la Fuente luego de que le dijeran el motivo del regalo.

Mi padre y mi hermano son los del dinero, no yo, asegura

Tras darse a conocer que iban a reunir dinero para regalarle una camioneta al vendedor de nueces que se coloca en Montemorelos, algunos internautas aseguraron que Sergio de la Fuente es una persona adinerada.

Ante esto, el señor de la tercera edad desmintió ser una persona adinerada.

Al final del video, el vendedora se expresó estar agradecido con todas las personas que contribuyeron para que le regalaran la camioneta.