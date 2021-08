Transportistas 'truenan' contra la verificación vehicular

Foto: Especial

En entrevista con INFO7, el empresario transportista del Grupo Martínez García, Abelardo Martínez, indicó que es probable que las unidades no pasen el proceso

Por: Andrea Rodríguez

agosto, 24, 2021 18:00

Nuevo León.- Para los transportistas, la medida de la verificación vehicular es recaudatoria y aseguran la solución no son multas sino nuevas tecnologías.

En entrevista con INFO7, el empresario transportista del Grupo Martínez García, Abelardo Martínez, indicó que es probable que las unidades del transporte público no pasen la verificación pues algunas tienen más de 10 años en circulación.

"Entonces, tenemos alrededor de 1,200 unidades que tienen más de 10 años y me dicen, te voy a verificar, no necesito que me verifiques, ahí es donde vemos que esto es una cuestión recaudatoria", mencionó Martínez.

Agregó que con el paso del tiempo se han ido innovando nuevas tecnologías, nuevas mediciones y nuevas normas, por lo que dijo primero se debe conocer la edad promedio de la flotilla, el parque vehicular y además ofrecer incentivos para que se emigre a una nueva tecnología o a una nueva energía, las cuales contaminen menos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado