Tierno saludo de niños de Kinder a la bandera se viraliza

Los niños de un preescolar en San Nicolás confundieron el saludo a la bandera y en su lugar saludaron al público

Por: Patricia Agüero

agosto, 29, 2022 16:26

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y el día de hoy finalmente regresaron miles de niños, niñas y docentes a las aulas para comenzar el nuevo ciclo escolar 2022-2023.

Los más emocionados los niños, los más nerviosos los padres de familia, sobre todo si tenían un hijo que por primera vez iba al preescolar, primaria o secundaria.

Los redes sociales se llenaron de imágenes y videos celebrando el regreso a clases de sus hijos.

Uno de estos videos se viralizó por la inocencia de unos pequeños de preescolar que confundieron el saludo a la bandera con el saludar a los asistentes.

Los hechos presuntamente se registraron este lunes en en el Jardín de Niños "Margarita Z de Garza", ubicado en el municipio de San Nicolás.

De acuerdo con las imágenes, se realizaba la ceremonia de Honores a la Bandera, cuando los pequeños que formaban parte de la escolta se disponían a recibir el lábaro patrio, una de las maestras da la orden de "saludar", es decir, colocar la mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo y a la altura del corazón. Sin embargo, los niños comenzaron a saludar con la mano a los asistentes.

En medio de la ternura de los pequeños, los asistentes no pudieron evitar reirse, a lo que la maestra tuvo que pedir que guardaran silencio por respeto a la ceremonia.

Finalmente, las maestra se pararon frente a ellos y les indicaron como tenían que hacerlo.

Para este ciclo, en Nuevo León se están incorporando un millón 61 mil 889 alumnos de educación básica y 49 mil 105 maestros, en 6 mil 144 escuelas públicas y privadas.

Durante el arranque oficial del ciclo escolar 2022-2023, realizado en una primaria del sur de Monterrey, el gobernador Samuel García encargó a los maestros de Nuevo León la tarea de revertir el rezago educativo dejado por la pandemia, esto, mediante la aplicación de talleres de regularización y la extensión de horarios en más de mil escuelas.