Tiene IMSS caso de éxito en niño de 7 años con TDAH

Foto: Especial

El Instituto Mexicano de la Salud de Nuevo León ha registrado un caso de éxito en el tratamiento de TDAH de un menor de 7 años.

Por: Rosalinda Tovar

agosto, 23, 2022 16:35

Después de brindarle la atención de diversos especialistas, Fernando de 7 años ha tenido una mejora sorprendente en su salud, gracias a la intervención multidisciplinaria del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León.

Durante sus primeros años de vida, el menor presentó falta de concentración, alteraciones de conducta y rechazo social a causa de un Trastorno de Déficit de Atención de Hiperactividad (TDAH), por lo que fue revisado por médicos en psicología, neurología y psiquiatría de las distintas unidades de la institución.

La madre de Fernando, Susana Martínez Borjas, relató que desde los 3 años, el pequeño era agresivo con ella y con las personas de su entorno, mordía, golpeaba y gritaba, además no seguía indicaciones de sus maestros, corría sin control y tendía a lanzar objetos; escalando a efectos tan difíciles que llegaron a agobiarla.

Sin embargo, tras llevar al menor al IMSS, el menor fue valorado en la Unidad de Medicina Familiar No. 30 donde el médico familiar lo valoró y refirió a otras áreas, las cuales emprendieron el tratamiento que llevó a la mejoría en su salud, devolviéndole la tranquilidad en su entorno familiar, escolar y socioemocional.

De inicio, Fernando fue canalizado con el servicio de Psicología, y se encargó del caso la licenciada Brenda Aracely Cepeda Guerrero quien no sólo brindó atención especializada al pequeño, sino también a la madre.

En el proceso se decidió la incorporación de las especialidades de Psiquiatría del Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 y de Neurología del HGZ No. 33, además de referir al menor al servicio de Paidopsiquiatría para tratar las enfermedades específicas de la infancia y adolescencia, en el Hospital de Psiquiatría No.22 del IMSS.

