Taxista devuelve celular, le prometen recompensa y no le dan

El taxista dijo que devolvió el celular para comprobar que no todos los taxistas se quedan con los objetos que olvidan los pasajeros

Por: Redacción INFO7

septiembre, 04, 2022 15:00

Olvidar objetos en un taxi es más común de lo que parece, en ocasiones los usuarios ven sus esperanzas perdidas en recuperarlos y otros más tienen la fortuna de tener sus pertenencias de vuelta.

Pero, ¿ cuándo regresamos un objeto pérdido lo hacemos como un acto de honestidad o para recibir una recompensa a cambio?

Un taxista que se disponía a devolver un celular que un pasajero dejó olvidado en su vehículo, decidió compartir el momento para demostrarle a la gente que sí hay taxistas honestos.

"Voy a hacer un video más que nada, ya ves que derrepente dicen que los taxistas pues nos quedamos con todo", explicó el trabajador al volante. Sin embargo, expresó su deseo por esperar una gratificación a cambio.

El trabajador mencionó que se encontró el celular por casualidad cuando estaba limpiando el vehículo.

Los hechos se registraron en la colonia Real de Palmas en el municipio de Zuazua en donde se quedó de ver con el propietario del teléfono frente al monumento en la avenida Real de Palmas.

De acuerdo con las imágenes, el conductor le entrega el celular marca Motorola al propietario, después de unos minutos esperando, dos hombres que aparecen en el video le mencionan al conductor que no tienen dinero para gratificarlo.

El trabajador les explica que en la llamada que previamente habían tenido, ambas partes acordaron pagarle al menos la "vuelta" por ir a dejarles el celular.

"Yo de buena manera me lo encontré, y te lo vine a entregar desde allá, como te dije, voy a ir para allá y pues de perdido la vuelta", les dijo el conductor a los hombres.

Y agregó que muchos taxistas que se encuentran un celular se lo quedan y lo apagan, pero en su caso él no lo hizo. Y les pidió que como pasajeros fueran conscientes de que no todos los taxistas son iguales.

El hombre que aparece con playera naranja y lentes oscuros, le muestra los bolsillos de su pantalón para comprobarle que no tiene dinero para gratificarlo, al igual que su compañero.

Sin embargo, el taxista le mencionó que fue él mismo quien le prometió gratificarlo por devolverle su celular y lamentó que no hayan cumplido.

El mismo joven señaló que el celular no era suyo, que se lo habían prestado después de que le robaron el suyo y por eso la importancia de recuperarlo.

Por su parte, el segundo hombre le dijo al conductor que pensara de esta forma: "Yo no sé si creas en un Dios o no, hoy por ti mañana por tal persona".

Sin embargo, el conductor les reiteró que le prometieron una gratificación por lo que en su conciencia no quedaba.

"Usted el que me marcó me dijo lo voy a gratificar, ok no pasa nada, yo ya vine me hicieron dar la vuelta aquí estoy, ya se los entregué ya queda en su conciencia, no en la mía, la mía está limpia porque el celular lo entregué", les dijo el taxista a los pasajeros.

El video finaliza con el joven de playera naranja despidiéndose con un saludo de mano del taxista y agradeciéndole nuevamente por su buena acción de devolverle el celular.