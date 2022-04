Taxista detonó su desaparición; la acosó: papá de Debanhi

El papá de Debanhi señaló que llegará a las últimas consecuencias para dar con los responsables de su muerte

Por: Estrella Gracia

abril, 22, 2022 10:29

Comentarios

Nuevo León.- El acoso sexual por parte del taxista fue lo que detonó la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, así lo señaló el padre de la joven, quien aseguró que su hija fue secuestrada.

El señor Mario Escobar aseguró que existe un video en el se aprecia que el taxista le tocó los senos a Debanhi y esto detonó que se bajara del vehículo.

Recriminó que a pesar de estas pruebas, la Fiscalía no haya querido detener al taxista.

"Hay un documento donde el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija, Juan David Cuellar creo que se llama, y de ahí, yo supongo, que mi hija no aguanto el acoso, porque es un acoso díganme ustedes qué es, en donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir y eso estoy molesto con el fiscal, hay gente que estuvo de testigo, muchos testigos, acusó yo públicamente a Juan David Cuellar de detonar todo esto porque eso detonó que mi hija se bajara del taxi que no se debió haber bajado porque era un taxi de alquiler", declaró.

Señaló que la versión de que Debanhi cayó a la cisterna no es verídica, incluso sospecha que el cuerpo fue "sembrado".

"Hace dos días, la Fiscalía fue muy hermética, no hizo su chamba, no hizo su chamba, porque si eso hubiese de alguna manera tenido esa información no estuviéramos aquí, yo estuviera con mi hija y mi esposa también y esa persona fue parte de la detonación de todo lo que está pasando"

"Si es que la tenían y sí es que no la sembraron"

Además pidió que el Gobierno Federal atraiga el caso para que se esclarezca y caigan los responsables de la desaparición y muerte de su hija, y aseguró que tiene más información.

"Les voy a hacer el jale a la Fiscalía ahorita, tengo más información ¿qué información? no puedo decirte pero tengo información", mencionó.

Tras atender a los medios, el padre de Debanhi se dirigió a Palacio de Gobierno para reunirse con Samuel García.