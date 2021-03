Con tarjeta MIA o no hay viaje en la Línea 3 y en algunas estaciones ni la venden

En tres de las ocho estaciones no funcionan las máquinas de las tarjetas MIA, además, no hay unidades de Transmetro y carece de promoción

| 03/03/2021 | ionicons-v5-c 07:12 | Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- La Línea 3 del Metro es probablemente la primera y única en el mundo que tiene estaciones donde no se pueden comprar boletos o tarjetas para entrar. De entrada, en las ocho estaciones que conforman a dicha línea no hay máquinas expendedoras de boletos individuales para uno o más viajes, sólo las hay para la tarjeta MIA, pero en varias estaciones éstas no sirven.

A tres días de entrar en funcionamiento, la referida línea increíblemente no ofrece la capacidad de subirse a comprar boleto o tarjeta en al menos tres de sus estaciones.

