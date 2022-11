Suspenden trámite para carta de no antecedentes penales

Este documento forma parte de los requisitos de la convocatoria para la elección del nuevo Fiscal General de Justicia

Por: Andrea Rodríguez

Octubre 25, 2022, 14:53

El trámite de cartas de antecedentes no penales se encuentra suspendido y hasta el momento no se tiene fecha de reactivación.

Al llamar para agendar cita para tramitar la Constancia Relativa a los Antecedentes Penales los operadores señalan que no hay sistema.

Sin embargo, fuentes allegadas informaron que más que una falla, esta situación y suspensión del trámite obedece a acatar las órdenes del juez de suspender el proceso de selección del nuevo fiscal, las cuales se dieron tras los amparos presentados por particulares.

Te puede interesar: Solicita Adrián carta de no antecedentes; busca ser fiscal

De acuerdo a la operadora, no saben hasta cuándo regresará el sistema y por el momento no hay alguna otra alternativa para poder obtener la Constancia de no Antecedentes Penales.

Este documento forma parte de los requisitos de la convocatoria para la elección del nuevo Fiscal General, la cual finaliza el próximo viernes 28 de octubre y a la cual hasta el momento solo se han inscrito 5 personas.