Suman 60 años enamorados y felizmente casados

Los años pasan pero José Avelino y María Trinidad siguen igual de enamorados como aquel día de 1962 en el que celebraron su matrimonio

Por: Fernando González

agosto, 02, 2022 10:53

El 29 de julio de 1962 el señor José Avelino le prometió amor eterno a su prometida María Trinidad, al juntarse en sagrado matrimonio.

Después de 60 años, esta parejita continúa enamorada y felizmente casada.

Sus familiares no dejaron pasar la oportunidad de celebrar tan importante fecha.

Pero más allá de la comida, el mariachi y la familia reunida, el señor Avelino agradece algo en especial.

"No pues yo le agradezco a Dios porque realmente me dio como dice la palabra, una mujer idónea, que me ayudó en todo", confesó.

Con 90 años de edad, don Avelino muestra cariño y amor para su esposa Trinidad, quien ya cuenta con 85 años, y así como se ven de fuertes a su edad, así es de fuerte es su relación.

Y para agregarle poquita mas miel a esta bella historia y hacer que recobre su creencia en el amor, escuche lo que don "Avelín" pide para los años de casados que les faltan.

"Que Dios nos siga teniendo la unión, la confianza, la simpleza, el amor. Que yo no veo ningún defecto en ella, ya está como yo, ancianos, pero yo no veo ningún defecto en ella", mencionó.

Y así esta bella pareja de abuelitos pudo revivir aquella noche mágica que tuvieron 60 años atrás.