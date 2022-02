Suben robos en Nuevo León; sólo 45% de víctimas denuncia

El secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci, pidió a la ciudadanía que ha sido afectada por robos interponer la denuncia correspondiente

Nuevo León.- Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el segundo delito que afecta a los ciudadanos, después de las extorsiones telefónicas y por redes, es el robo en diversas modalidades: a persona, a casa, de vehículo, de autopartes y a negocio.

La dependencia aplicó una encuesta ciudadana en la que el 59 por ciento de los entrevistados dijo haber sido víctima de algún atraco.

El secretario de Seguridad, Aldo Fasci, aclaró que la realidad es más grave.

Durante el 2021 se reportaron 20 mil 899 robos, pero menos de la mitad de los afectados lo denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia.

Específicamente, sólo 8 mil 481 afectados, equivalentes a un 45 por ciento de los casos, recurrieron al Ministerio Público.

Por eso, se pidió a la comunidad denunciar o, si no, los delincuentes seguirán impunes.

Advirtió que, de los detenidos, el 25 por ciento sale libre porque los afectados no aparecen, y al no haber víctima, no hay victimario.