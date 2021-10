Sorprende aparición de la Virgen de Guadalupe en mesa

El dueño y trabajadores de un taller de muebles de madera se sorprendieron tras la aparición de una supuesta imagen religiosa cuando estaban trabajando una mesa

Por: Andrea Rodríguez

octubre, 18, 2021 11:22

El dueño del negocio Artesanías Rocha, ubicado cerca de la Cola de Caballo, en La Cienguilla, en el municipio de Santiago, dijo que encontrar esta imagen les dio mucho gusto a él y a su familia.

De acuerdo a la forma que se ve en la imagen, pudiera apreciarse el rostro de la Virgen de Guadalupe.

"No a cualquiera se le aparece, pero nos da un alivio en cierta forma. Me sorprendió todo, me gustó bastante todo esto, que se apareció", dijo Rodrigo Rocha, dueño del negocio.

Uno de los trabajadores y hermano del dueño del negocio, indicó que la aparición se dio hace dos semanas y calificó la situación como una bendición.

"Hace dos semanas estábamos aquí trabajando. Yo me imaginé que era como una fotografía que la estaban dibujando o algo y ya me acerco yo y veo que es el polvo, la limpiaron y se vio la imagen de la Virgen", comentó Sóstenes Rocha, empleado.

"Es una bendición para nosotros, todos se quedan bien admirados, me dicen que es una bendición".

Ante la aparición algunas personas han acudido al negocio a ver la imagen, incluso algunos han optado por llevar flores como ofrenda.