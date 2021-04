Sólo 998 casos de Covid frenan reapertura total en Nuevo León; ante baja incidencia, empresarios piden abrir al 100%

Además, este número es similar a 959 que se registraron el 23 de mayo del 2020.

Líderes de cámaras empresariales dijeron que por esta "mínima" cantidad, las autoridades siguen frenando la reapertura total de la economía en la entidad.

"Nos decían hace ocho meses: ´tenemos que aprender a vivir con esto, esto llegó para quedarse´; bueno, hemos aprendido, y la prueba está que en enero había 1,000 contagios y 50 muertes y ahorita apenas anda en los 100 casos y 10 muertes y 900 activos, no queremos que haya ninguna muerte, pero se ve que la ciudadanía se está comportando y se están cuidando.

"Ahorita es cuando nos deben de dar la oportunidad de abrir más y subir el aforo, ahorita no podemos planear para un 10 de mayo porque no sabemos si en dos semanas no cierran", afirmó el presidente de la Canirac en Nuevo León, Jorge Moeller.

El jueves 8 de abril, el estado anunció la reapertura de giros como estadios, centros nocturnos, antros y quintas, pero limitó su operación a las 00:00 horas y con un aforo de 30 por ciento.

Luego, el pasado jueves 22 de abril, el aforo de los primeros subió de 20% a 30% y el de los restaurantes, centros comerciales, salones de fiestas, casinos, entre otros, pasó de 50% a 60 por ciento.

Moeller señaló que los aforos deberían subir al 100% y liberar el horario hasta las 02:00 horas dado que hay mejores condiciones sanitarias y la comunidad ya se sabe cuidar.

"Nosotros estamos pidiendo tanto la ampliación en el horario, como la ampliación en el aforo, necesitamos que el aforo sea mínimo al 75% si no es que al 100% y abrir hasta las 2 de la mañana.

"Ya están saliendo los puntos delicados del cierre de la economía: la inflación está tremenda, estamos batallando no sólo por el cierre de la economía, estamos batallando porque ya no es posible que nos estén haciendo este daño", afirmó el líder de la Canirac.

En el mismo sentido se manifestó el director de la cadena minorista Hemsa e integrante de la mesa directiva de la Canaco, Ricardo Marcos Padilla, quien señaló que las tiendas ya tienen todos los protocolos y tienen espacio suficiente para que los clientes guarden distancia.

"Hablar de que nos dejen ampliar el aforo al 100% no es hablar de tumultos, se sigue respetando la sana distancia", afirmó Marcos.