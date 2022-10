Solicita Adrián carta de no antecedentes; busca ser fiscal

Foto: Facebook Adrián de la Garza

El ex alcalde de Monterrey tiene contemplado participar en la convocatoria para la elección del nuevo fiscal General, por lo cual solicitó este documento

Por: Andrea Rodríguez

octubre, 25, 2022 14:00

El ex alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, solicitó su carta de no antecedentes penales para poder participar en la convocatoria del proceso de elección para el nuevo Fiscal General del estado.

Mediante una carta dirigida al titular de la Agencia Administrativa Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del estado de Nuevo León, De la Garza solicitó dicho documento.

"Por medio del presente, le solicito me sea extendida en 2-dos tantos originales una constancia relativa a los no antecedentes penales del suscrito, manifestando bajo protesta de decir verdad no contar con antecedente penal alguno que impida el trámite de referencia.

"Lo anterior con el fin de estar en posibilidad de ejercer mis derechos civiles y políticos relativos a la participación en un proceso de convocatoria pública para un cargo de servicio público, misma cuya publicación oficial adjunto y puede ser consultada en la siguiente página", se lee en la carta firmada por De la Garza.

El ex alcalde de Monterrey argumenta en su escrito que se tome en consideración que la fecha limita de la convocatoria para el nuevo Fiscal General finaliza este próximo viernes 28 de octubre.

Asimismo, anexa sus datos personales, asimismo su identificación oficial vigente y su acta de nacimiento.

