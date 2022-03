Situación legal del 'Bronco' se podría definir el viernes

Abogado del ex gobernador de Nuevo León aseguró que aún no se asigna un juez federal, quién será finalmente el que ratifique, modifique o revoque la resolución

Por: Estrella Gracia

marzo, 22, 2022 15:13

Comentarios

Al descartar que se haya celebrado una audiencia por parte del Poder Judicial de la Federación, la defensa legal de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" informó que su situación se podría definir hasta el próximo viernes.

Gabriel García, uno de los abogados que representa al ex gobernador de Nuevo León, dijo que el Poder Judicial de la Federación recibió hoy la carpeta por lo que aún falta que estudien el caso y acepten la competencia para realizar el proceso.

Incluso, aseguró que aún no se asigna un juez federal, quién será finalmente quien ratifique, modifique o revoque la resolución que dictó un juez de control, que fue la vinculación a proceso y prisión preventiva por delitos electorales.

"El juzgado federal recibe el expediente por parte del fuero común, del juzgado local, ellos analizan la procedencia o no de la competencia y si en su caso deciden aceptar la competencia entonces nos convocan a una audiencia, recuerden que también hay que convocar al Ministerio Público de la Federación, es decir, ya no será el Ministerio Público del fuero común sino un agente del Ministerio Público de la Federación", comentó.

¿Se podría extender hasta el viernes?

Es factible, es posible, el juez tiene ese lapso, a partir de hoy que fue el primer día hábil", dijo.

Además, descartó que la defensa legal del ex mandatario haya promovido algún amparo, pues hoy trascendió que se le había otorgado una suspensión de amparo.

Sin embargo, no descartó que un tercero lo haya promovido.

"El equipo legal que representamos al ingeniero Rodríguez, no hemos promovido ningún amparo, existen versiones de que se han presentado algunos amparos, nosotros el equipo de defensa no los ha presentado, reitero eso y quiero ser muy enfático. Existe la posibilidad de que algún tercero lo promueva, no sé con qué intención".

En cuanto a los 2 millones de pesos y armas aseguradas en el rancho de Galeana, el litigante señaló que no los han notificado de dichos hallazgos, pero sí sobre el contenido de las cajas fuertes, dinero que aseguró, era para pagos de operación del rancho.

Agregó que en materia de salud "El Bronco" ya se encuentra mejor y que su familia no lo ha podido visitar, por lo que les envío un mensaje diciéndoles que fueran fuertes y estuvieran tranquilos.