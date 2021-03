Sin poder operar 'Ten Tanker DS10' en Nuevo León

Aunque el avión "Ten Tanker DS10" no llegó a Nuevo León, los más de 600 brigadistas, lograron mantener el control del siniestro

29/03/2021

Nuevo León.- Una fuente informó que no tuvieron información sobre el ingreso del avión, sin embargo, trascendió que no pudo volar ya que no las condiciones del clima no eran favorecedoras.

Asimismo, el control del siniestro en la Sierra de Santiago, se mantiene con un 75 % y 8,500 hectáreas afectadas por el fuego.

Las bombas de humo o antorchas de yoduro de plata para generar precipitaciones, se colocaron en las partes altas de la sierra.

Con relación al avión "Ten Tanker DS10", se espera que para esta tarde pueda sobrevolar en Nuevo León para disparar químicos retardantes en la sierra.

Se informó que en La Trinidad en Galeana, el fuego fue sofocado al 100 % con un daño de 3,000 hectáreas.

Por el momento se mantienen activos cinco incendios: en San Juan de Mimbres en Galeana, hay 1,000 hectáreas afectadas y una sofocación del 85 %; Ciénega del Toro en Galena hay 100 hectáreas afectadas; 1,200 en Dulces Nombres, Zaragoza con un control del 55 %; en El Puerto, Montemorelos hay 1,000 hectáreas incineradas y un control del 40 %; San José de las Boquillas hay un control del incendio en un 75 % y 8,500 hectáreas dañadas; y con el 40 % de control y 800 hectáreas afectadas lo tiene el Ejido Santa Rosa en Iturbide.

Incendios forestales:

1. La Trinidad, Galeana

Extensión: 3000 hectáreas

Control: 100% control

SOFOCADO

2. Ejido San Juan de Mimbres, Galeana

Extensión: 1000 hectáreas

Control: 85%

3. Ciénega del Toro, Galeana

Extensión:* 100 hectáreas.

Control: PD

4. Dulces Nombres, Zaragoza

Extensión: 1200 hectáreas

Control: 55%

5. El Puerto, Montemorelos

Extensión:1000 Hectáreas

Control: 40%

6. San José de las boquillas, Santiago.

Extensión: 8500 Hectáreas

Control: 75% control

7. Ejido Santa Rosa, Iturbide-Linares

Extensión:800 hectáreas

Control: 40%