Siguen sin tener gas al no poder recargar tarjetas

Usuarios de Gas Natural continúan sin el servicio al no haber sistema para recargas las tarjetas

Por: Estrella Gracia

febrero, 08, 2022 08:30

Nuevo León.- Los usuarios de Gas Natural siguen sin poder recargar sus tarjetas y por consecuencia sin el servicio.

Tanto en las instalaciones de Gas Natural como en los establecimiento donde se pueden hacer las recargas, les argumentan que no hay sistema.

La señora Amparo, vecina de la colonia CROC al norte de Monterrey, es una de las tantas afectadas, y tiene 5 días sin gas.

Señaló que se rumora que el servicio podría eliminarse de manera definitiva, pues en una de las farmacias en las que acostumbraba recargar su tarjeta, le comentaron que recibieron un comunicado con la orden de no hacer las recargas.

"Que les llegó un comunicado, entonces yo les dije, bueno ya no va haber o qué, nos deben decir y no pues no les dijeron que no iba a haber ni nada, pero que ahorita, por lo pronto no había sistema para hacer recarga", comentó.

Es por ello que piden a Gas Natural que solucione la falla o bien les comuniquen si el servicio se cancelará por completo.