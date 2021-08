Siguen quejas y deficiencia en servicio médico de Sección 50

Ahora reportan falta de médicos especialistas y medicinas en el Centro de Especialidades de la Sección 50, ubicado en la colonia Del Maestro

Por: Fernando Escobedo

agosto, 03, 2021 09:54

Nuevo León.- De mal en peor, así es como maestros y jubilados de la Sección 50 califican el servicio médico que les brindan al tener serías deficiencias.

Una maestra que llegó temprano a su cita con el cardiólogo al Centro de Especialidades Médicas, ubicado en la colonia del Maestro, salió preocupada al decirle la encargada que no había médico y que regresará después a ver si ya había.

"Vengo desde el municipio de Juárez me levanté bien temprano y llegó aquí y me dicen que no hay médico que venga en unos días más", señaló la profesora.

No pasaron ni 10 minutos y salió otra maestra molesta por el mal servicio ya que tenía cita con el médico internista pero la respuesta fue la misma: no hay médicos.

"Me dieron cita para el mes de noviembre imagínese ya para entonces no sé si estoy viva", comentó.

Algo está pasando dentro de la Sección 50 y algo grave ya que no hay médicos y los pacientes aseguran que los medicamentos escasean.

Por lo que hacen un llamado a la autoridad correspondiente para que interceda por ellos y por su salud.