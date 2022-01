Siguen ignorando a lesionado por desplome de juego en Expo

Denuncia hombre afectado tras desplome de juego en la Expo Guadalupe que la empresa responsable continúa sin hacerse cargo de los gastos

Por: Estrella Gracia

enero, 14, 2022 09:13

Nuevo León.- A casi tres meses del accidente que le cambió la vida, Christian Gabriel sigue esperando respuesta de Juegos Manzo, luego de que una de sus atracciones sufriera un desperfecto en la Expo Guadalupe y le provocará una lesión en la columna que lo mantiene postrado en una cama.

Christian asegura que la empresa se comprometió a pagar sus gastos, por lo que fue sometido a una cirugía que tuvo un costo de casi un millón de pesos, monto que aún debe en un hospital privado.

Además, tras la cirugía, cada semana acude a consulta y compra medicamento, en ambos gasta aproximadamente 3 mil pesos por semana.

"Ya es mucho, ya van casi tres meses, los dolores están bien fuertes y yo estoy gaste y gaste de mi dinero, es cada semana ir con el doctor y pues no, no sé qué hacer, no sé a quién dirigirme o que los busquen ya", señaló Gabriel.

Ahora requiere de 30 a 50 sesiones de rehabilitación, que tampoco puede solventar y las tomará a través del IMSS.

"No tengo ya con que pagar, ya he pedido prestado a amigos, familiares, ya debo por todos lados de este accidente que en realidad no fue mi culpa, yo iba a divertirme, iba con mi hijo a divertirnos y mira donde estoy, la Navidad y todo la pase bien triste", agregó.

Es por ello que pide la intervención de las autoridades para que Juegos Manzo se haga responsable.