Si usas vapeador ¡cuidado! Te pueden detener en Aeropuerto

Por ley, en México está prohibido importar o comercializar cigarrillos electrónicos, pero no su uso personal

Por: Rosalinda Tovar

febrero, 03, 2022 06:53

Nuevo León.- Aunque en ninguna ley se prohíbe el consumo de los cigarrillos electrónicos, si usted llega del extranjero al Aeropuerto de Monterrey, se puede topar con el decomiso del dispositivo por agentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En México sí está prohibida la fabricación, comercialización y la importación de dicho producto, pero no su uso.

Desde octubre pasado, tras un proceso legal, finalmente los cigarros electrónicos quedaron fuera de la lista de aranceles por lo que no se pueden importar y esto lo toman algunos aduaneros como una prohibición.

Principalmente, esto ocurre cuando una persona trae cantidades que parecen superiores al uso personal a la cual se le aplican sanciones.

Se han documentado casos de regios que han llegado al Aeropuerto de Monterrey con cigarrillos electrónicos a los cuales se los han retirado y esposado por tal motivo, según testimonios de afectados que han pedido el anonimato.

Según abogados, esta medida es ilegal, porque los marcos legales que restringen la importación, se refieren a cigarros electrónicos o vapeadores en grandes volúmenes no a una sola unidad.

"Mientras no esté contemplado en una ley que señale específicamente que le está prohibido a las personas consumirlos, no se puede entender prohibido, incluso el dispositivo como tal no sería un dispositivo ilícito, mientras una ley no contemple que ese dispositivo está prohibido tenerlo o portarlo.

"Y si hubiera una ley que así lo estableciera, tendría que justificar esa restricción a los derechos fundamentales de tener ese tipo de productos en tu propiedad", indicó el jurista Mariano de León.

De hecho, en su página de internet, Aeroméxico tiene un apartado en el que indica los requisitos para viajar con cigarrillos electrónicos.

"Se permiten transportar en tu equipaje documentado y en tu equipaje de mano se aceptarán 100 ml/g, máximo 1 litro/kg por pasajero", indica la aerolínea en su página web.

Lo único que sí establece Aeroméxico es que no se podrán utilizar durante el vuelo y deben retirarse la batería del cigarro para evitar riesgos en caso de ir arriba del avión.

"Para ser permitidos como equipaje de mano la batería deberá removerse y protegerse individualmente para impedir su activación involuntaria.

"Los líquidos que se usen para estos aparatos no tienen restricción, pero deben mantenerse cerrados", indica.

Aunque aclara que para todo lo anterior se deberá contar con la aprobación del aeropuerto.

"Se requiere aprobación de Agentes de Servicio al Cliente o Supervisores o Gerentes de Aeropuerto y en casos de continuar con dudas, por la Gerencia de Servicios en Aeropuertos a través de la Jefatura de Enlace de Operaciones de Carga", afirma.

En el caso de Monterrey, se ha documentado que quienes realizan la inspección y aplican las sanciones a quienes lo portan, son agentes del SAT, pero en la página oficial de referente a la franquicia que establece que se puede introducir al país y en qué cantidades, pero, nunca se establece prohibición de los cigarros electrónicos, sólo de tabaco y del alcohol.

