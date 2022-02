¡Sí habrá fotomultas en Nuevo León!; gobiernos las cobrarán

El dinero que se obtenga de las sanciones se destinará al mantenimiento del sistema y los ayuntamientos

Por: Rosalinda Tovar

febrero, 25, 2022 15:19

El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal confirmó que con el proyecto del nuevo Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) habrá fotomultas, pero que a diferencia del pasado, quien se encargará de cobrarlas serán el gobierno estatal y los municipales.

En sesión de Cabildo, el munícipe explicó que antes el plan era propuesto por el sector privado, quien finalmente se quedaba con el 50% de los ingresos, sin embargo ahora lo que se obtenga de las sanciones se destinará al mantenimiento del sistema y los ayuntamientos.

"Lo que cambia y creo que vale la pena analizarlo, es que aquí no hay ningún particular que venga a poner cámaras y llevarse la mitad del monto de las multas, sino que todo es del gobierno, el gobierno del estado lo opera y los gobiernos de los municipios.

"De lo que se recaude con las multas se paga el mantenimiento del sistema del SINTRAM y lo remanente se lo reenvían a los municipios como le corresponde de acuerdo a la ley, que el municipio es el que debe terminar cobrando esas multas", explicó el edil.

Además mencionó, que ante la polémica, la propuesta del gobierno estatal es que los municipios decidan si se incorporan o no, así como los corredores en los que se colocarían las cámaras en los semáforos que estarán conectadas al Centro de Coordinación Integral, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

"No da lugar a polémica porque, al final cada municipio va a decidir si en su territorio le entra, no le entra, en qué corredores le entra, en cuáles no le entra.

"Entonces, nosotros decidiremos si queremos que se controle la velocidad en la Mezquital-Santa Rosa con el transporte de carga, bueno pues vamos a meter ese corredor en esto, si queremos controlar la velocidad en Miguel Alemán o queremos controlar la velocidad en algunos tramos de Concordia, bueno pues nosotros vamos a escoger donde vamos a participar en este proyecto y donde no", apuntó Garza.

