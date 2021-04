Sequía 'mata' de sed a Doctor Arroyo; campesinos imploran por ayuda

| 20/04/2021 | ionicons-v5-c 06:31 | - Jesús Vargas |

Nuevo León.- Las comunidades de San Antonio de Peña Nevada, La Bolsa, Santa Lucía, Los Terrenos y El Copadero, todas del municipio de Doctor Arroyo, es fácil encontrar cuerpos en descomposición u osamentas de reses, burros, chivas y otros animales que murieron por falta de agua. Y además, casi ya no hay agua para consumo humano.



"La mitad estaban preñadas, perdimos 40 chivas, de las cuales al menos 20 estaban preñadas, perdimos alrededor de 40 animalitos que iban a parir las chivas", lamentó Hernández.

Pero, además de agua para su gana- do, los habitantes también están batallando desde hace semanas para garantizar su consumo, pues se surten de una llave colectiva que casi todo el día no tiene suministro, ya que se las están racionando.

"No tenemos agua para nosotros y menos para los animales, se me han muerto hasta caballos, ya me quedé sin nada, sólo tengo las chivitas", afirmó Juan Martínez, otro poblador de San Antonio Peña Nevada. Para llegar a estas comunidades que en conjunto no tienen más de 1,000 habitantes, hay que salir de Nuevo León, vía Matehuala, San Luis Potosí, y luego reingresar, ya que no hay vía de comunicación directa.

Esto, afirman, ha abonado para que los alcaldes en turno de Doctor Arroyo, dirección de Agua y Drenaje de Monterrey, y otros otras autoridades, los tengan en el olvido.

"Cuando se estanca agua en los aljibes, los animales ahí llegan a tomar, pero ahorita no hay donde tomen", señaló Amado Hernández, otro de los pobladores.