Sequía llega a un punto crítico al sur de Nuevo León

Habitantes de Doctor Arroyo señalan que desde hace 3 años no se han presentado lluvias que ayuden a cultivar y mantener el ganado

Por: Fernando González

febrero, 21, 2022 07:05

La sequía en el sur de Nuevo León, principalmente en Doctor Arroyo, se ha recrudecido y sus habitantes lanzan un llamado de ayuda para hacer frente a la falta de agua.

Residentes de ese municipio afirman que por tres años no se han presentado lluvias que ayuden a cultivar o aliviar la sed del ganado.

Francisco Rodríguez, comisario ejidal de Leoncito, aseguró que "no ha llovido, dos... casi tres años ya, porque el año... aquel que fue en 2018 muy apenitas al último; ya fue 2019, 2020 y 2021 que no hemos tenido lluvias suficientes para sembrar, para los ganados. Entonces, como no ha llovido, la gente anda desesperada".

La sequía está llegando a un punto crítico en el sur de Nuevo León y esto ha ocasionado la desesperación entre los ejidos, ya que se ha llegado al vandalismo por la necesidad de llevar un poco de agua a sus casas.

Al respecto, Adolfo Montoya, habitante de la citada comunidad, enfatizó con tristeza: "se me murió una vaca ahí como a unos 3 kilómetros de aquí, por lo mismo de que no hay qué coma. Y si no come la vaca no come nadie, pues los compradores de ganado no quieren animales flacos y sin carne. Ahora que si el ganado comienza a morir, las pérdidas monetarias se incrementan".