Senderista regia capta 'extrañas cosas' durante recorrido

La publicación de la mujer ha generado polémica por arriesgarse a visitar un lugar que no conocía

Por: Redacción INFO7

octubre, 18, 2022 19:22

Una senderista regiomontana grabó su recorrido hacia el cerro "El Quemado" en Real de Catorce y al revisar los videos se percató que aparecen "extrañas cosas".

Angie Cabrera Rodríguez compartió la espeluznante experiencia que vivió al caminar hacia el cerro "El quemado".

La mujer relató que viajó de vacaciones a Real de Catorce en San Luis Potosí y por recomendación de una amiga decidió visitar el mencionado cerro.

Y así lo hizo muy temprano a las 06:00 horas del pasado domingo. Cabe aclarar que la mujer señaló que desconocía el camino hacia "El Quemado", sin embargo decidió aventurarse sin lámpara y solo con su celular y un bastón.

En los videos que compartió la mujer en un grupo de senderistas de Monterrey la mujer avanza en medio de la noche sobre un camino empedrado y solitario.

"Pues aquí vamos a buscar el cerro Quemado que tanto me recomendaron. Si me pierdo pues nimodo aquí me quedo", dice la mujer en el video seguido de un espeluznante alarido.

Usuarios en redes sociales aseguran que una extraña criatura con extremidades se puede apreciar en el video, sin embargo, los más escépticos aseguran que se trata de un ilusión óptica entre la luz de la lámpara y el movimiento del celular.

La senderista continúa caminando y un hombre montando a caballo se cruza en su camino, sin embargo, nunca se le ve el rostro.

En un segundo video, la senderista se encuentra en un lugar completamente oscuro, solo con la tenue luz del amanecer.

La mujer compartió una serie de fotografías que ella misma se tomó apoyada con el temporizador de su celular, pero no aclara si llegó al cerro "El Quemado".

La publicación de la mujer desencadenó opiniones encontradas, mientras algunos usuarios destacaron los presuntos eventos paranormales, otros criticaron que la mujer se haya arriesgado por no conocer la zona ni el camino hacia el cerro que quería conocer.

Tras conocer sobre la lamentable perdida de la senderista Rocío encontrada en un cañón del municipio de Rayones, la mujer reconoció que se arriesgó demasiado y por ello le dieron una "santa regañada".