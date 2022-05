Señalan a papá y abuelo por abuso sexual contra niña de 4 años

Mamá de la menor asegura que el caso no avanza porque presunto responsable es un abogado ligado con el PAN de Nuevo León; pide a Fiscalía imputar cargos

Por: Olivia Martínez

mayo, 18, 2022 06:29

Comentarios

Una niña de cuatro años de edad fue abusada sexualmente presuntamente por su papá y también por su abuelo paterno, según una denuncia presentada ante la Fiscalía de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Los presuntos agresores serían cercanos al Partido Acción Nacional (PAN) y uno de ellos habría sido funcionario público.

Analí Mojica, madre de la menor, denunció públicamente que dictámenes médicos confirmaron la agresión sexual y también la presencia de golpes en el cuerpo de la víctima.

El caso está en investigación en la agencia del ministerio público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de Monterrey de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Sin embargo, según la parte quejosa, a pesar de que presentaron las denuncias desde el 2 y 3 de noviembre del 2021, el caso no ha avanzado "como normalmente ocurre", porque uno de los agresores es persona cercana al PAN de Nuevo León e incluso fue contralor en un municipio.

La madre afectada y sus abogados pidieron no publicar los nombres de los presuntos responsables para no afectar las investigaciones y que no queden impunes.

Este caso comenzó luego de que la señora se divorció del papá de la pequeña.

Cabe precisar que el doble abuso habría sucedido dentro del período de convivencia que un juez ordenó entre la niña y su papá, que fue a partir de enero del 2021.