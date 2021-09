Secundaria está lista para clases, pero carece de maestros

Plantel ubicado en Escobedo cumple con todos los protocolos para tener clases presenciales, pero la falta de maestros complica el retorno a las aulas

Por: Fernando Escobedo

septiembre, 08, 2021 08:29

Nuevo León.- La escuela secundaria técnica número 113, Ramón Cárdenas Coronado, ubicada en Escobedo, es uno de los planteles que cuenta con todo el protocolo de sanidad, salones limpios, pintados, laboratorios con sus equipos de alta tecnología, deshierbado, baños limpios y todo gracias a la coordinación entre el personal administrativo, padres de familia y alumnos.

Sin embargo, tienen un problema más grave y difícil de creer que no depende de ellos solucionar: no tienen maestros suficientes ya que la Secretaría de Educación no se los ha asignado, por lo que no pueden iniciar las clases.

De los 86 maestros con los que contaban ahora muy apenas sobrepasan los 50 mentores quedando mas de 700 horas de clase por asignar.

El plantel educativo está ubicado en la calle San Lázaro, en la colonia San Miguel Residencial, en donde los docentes, alumnos, padres de familia y las instalaciones se encuentran listas para este ciclo escolar 2021-2022, y no pueden decir "¡presente!", por falta de maestros.

