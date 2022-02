Secretaría de Educación dice que pandemia afectó aprendizaje

Dos de cada tres de los estudiantes no pueden comprender un texto simple comentó la titular de la Secretaría de Educación, Sofialeticia Morales

Por: Redacción INFO7

febrero, 10, 2022 12:20

La Secretaría de Educación de Nuevo León evaluó a 239 mil 579 estudiantes, lo cual representa al 83 por ciento de la población total del segundo, tercero y cuarto grado de primaria.

"Dos de cada tres de los estudiantes no pueden comprender un texto simple, uno de cada cinco estudiantes de cuarto grado no pueden leer un enunciado con fluidez y uno de cada cinco estudiantes de tercer grado no pueden leer una palabra", comentó la titular de la Secretaría de Educación, Sofialeticia Morales Garza.

Morales Garza dijo que se están realizado varias actividades para reforzar el aprendizaje de los menores. Explicó que en preescolar el aprendizaje es a través del juego, en primaria con talleres lúdicos remediales y en secundaria con métodos que refuercen el aprendizaje imprescindible.

Por otra parte, añadió que el sustento para la apertura de las escuelas es que el 90% de los maestros cuenta con esquema de vacunación completo, se registró una reducción en el número de casos Covid en la entidad y la pérdida de aprendizajes imprescindibles.

"En Nuevo León la educación es una función esencial y esto implica el compromiso de todos para lograrlo", puntualizó la titular de la Secretaría de Educación.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que el Programa Emergente de Mantenimiento de Escuelas (PEME) 2020-2021 contó con una inversión de 57.6 millones de pesos.

En un video presentado durante Nuevo León Informa, se puede escuchar a docentes decir que se repararon sanitarios, conexiones eléctricas, además de servicios de reconexión de agua y drenaje.

Con información de elhorizonte.mx