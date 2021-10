Se vacunan menores bajo amparo federal en García

Menores recibieron la vacuna de Pfizer contra el Covid-19, en el municipio de García, gracias a un amparo federal

Por: Fernando Escobedo

octubre, 29, 2021 10:40

El municipio de García implementó dos módulos de vacunación contra el Covid-19 en dónde este viernes se inocularon dos menores bajo el amparo federal para la aplicación de la farmacéutica Pfizer.

Joel, un niño de 13 años, aseguró que ya era necesaria esta vacunación para los menores.

"Me siento muy contento porque ya voy a recibir mi primer vacuna quiero estar protegido contra este virus y hoy por fin se me dio la oportunidad de venir al municipio de García para que me pongan mi vacuna", dijo el menor.

Enseguida llegaron dos hermanitos de 12 y 8 años de edad quienes también fueron beneficiados con este recurso federal. Aseguraron que fueron muchos días de espera, sin embargo, la justicia les dio este beneficio.

"Pues sí estuvimos varios días esperando noticias y afortunadamente ya nos toca el día de hoy vacunarnos esperamos que todos los niños y jóvenes también puedan recibir está vacuna", comentó Eliza.

"Para nosotros es muy importante sentirnos más seguros con esta vacunación y sería bueno que todos los niños también se vacunaran para que estuvieran protegidos aún así es bueno que se cuiden mucho y que se pongan el cubrebocas y guarde su sana distancia", finalizó Martín, hermano menor de Elisa.

Según la información de la Brigada Correcaminos este viernes se esperan que sean inoculados 40 menores que recibieron el amparo para aplicarse el biológico.