Se tenía que decir y se dijo: ¿Ya cambió sus placas?

Replaqueo en Nuevo León avanza 'a vuelta de rueda', pues de las 1.3 millones de placas que deben ser renovadas sólo lo han hecho 70 mil que es el 5%

Por: Luis Padua

octubre, 12, 2022 12:13

Comentarios

Bastante inquieto debe andar el tesorero Carlos Garza y Garza ante lo lento que va el replaqueo de autos en Nuevo León.

Y es que al día de ayer sólo un 5% del universo que está rezagado con las placas ha hecho este trámite, mientras que un gigantesco 95% simplemente no ha acudido a hacerlo.

Al final del día, este es un ingreso que al tesorero estatal le ayudaría una enormidad, pero lo preocupante es que ya pasó más de la mitad de los cinco meses que le dieron a la comunidad para regularizarse –¡más de la mitad del plazo!– y nomás no se ven avances sustanciales en este trámite.

Lo que muchos usuarios no saben es que al no tener las placas de sus vehículos en regla en el Instituto de Control Vehicular, su seguro contra accidentes puede no ser válido, por lo que están en riesgo y sin protección en las calles... ¡Ojo con esto!

Aquí, lo que algunos apuntan, no sin algo de razón, es que al gobierno le está faltando hacer más campaña a favor de los beneficios del replaqueo, que sí son muchos, tanto para el gobierno como para la ciudadanía.